Появились фото с места смертельной аварии в Шиловском районе

ДТП произошло в четверг, 19ноября, примерно в10:05 на274 километре трассы М-5 «Урал». По предварительной информации, 39-летний житель Тульской области на грузовике Renault с полуприцепом не выбрал безопасную скорость, из-за чего не справился с управлением.