Полиция ищет очевидцев смертельного ДТП с пешеходами на улице Зубковой

Примерно в 22:55 55-летний рязанец на Renault Logan сбил мужчину, который переходил дорогу в неположенном месте. После этого на пешехода наехал Kia Rio под управлением 44-летнего водителя.