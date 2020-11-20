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Полицейские поймали пьяного рязанца на угнанном автомобиле
Стало известно, что рязанец работает на автомойке. Там оставил свою машину 33-летний предприниматель. В этот момент пьяный 22-летний рязанец сел в оставленный автомобиль и уехал.

Полицейские поймали пьяного рязанца на угнанном автомобиле, сообщили в пресс-службе регионального УМВД.

Оперативники остановили машину на площади Свободы. При беседе с водителем стражи порядка почувствовали запах алкоголя.

Выяснилось, что 22 летний рязанец не первый раз садится за руль пьяным. Кроме того, его ранее судили за кражу. Также полицейские выяснили, что автомобиль, которым управлял молодой человек, ему не принадлежит.

Стало известно, что рязанец работает на автомойке. Там оставил свою машину 33-летний предприниматель. В этот момент пьяный 22-летний рязанец сел в оставленный автомобиль и уехал.

В отношении злоумышленника возбуждено уголовное дело по статье 166 УК РФ (Угон) и статье 264.1 УК РФ (Нарушение правил дорожного движения лицом, подвергнутым административному наказанию).