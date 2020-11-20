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Под Рязанью 72-летний мужчина на «семерке» врезался в дерево и умер
В четверг, 19 ноября, в селе Александрово Рязанского района произошло смертельное ДТП. Об этом сообщила пресс-служба регионального УМВД. Машина врезалась в дерево.

В четверг, 19 ноября, в селе Александрово Рязанского района произошло ДТП. Об этом сообщила пресс-служба регионального УМВД.

Примерно в 10:10 72-летний местный житель на ВАЗ-2107 ехал по улице Дорожной и не справился с управлением. Машина врезалась в дерево.

Серьезных травм водитель не получил. Предположительно, он скончался из-за проблем с сердцем.