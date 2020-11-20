Пьяный Сасовец устроил ДТП в Пителинском районе
В четверг, 19 ноября, на 83 километре дороги «Шацк-Сасово-Касимов» в Пителинском районе произошло ДТП. Об этом сообщила пресс-служба регионального УМВД.
В четверг, 19 ноября, на 83 километре дороги «Шацк-Сасово-Касимов» в Пителинском районе произошло ДТП. Об этом сообщила
Примерно в 12:00 43-летний житель Сасова на Fiat Albea не справился с управлением и вылетел в кювет. Его 36-летняя пассажирка получила травмы, она обращалась за медпомощью.
Оказалось, что водитель был пьян — алкотест показал 0,942 промилле на литр выдыхаемого воздуха.