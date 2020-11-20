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Осужденному рязанской колонии пытались передать наркотики в сухофруктах
Данное вещество направили на экспертизу в ЭКЦ УМВД по Рязанской области. По заключению эксперта, порошок белого цвета это — «метадон» общей массой 0,65 граммов.

Осужденному рязанской колонии № 2 пытались передать наркотики в сухофруктах, сообщили в пресс-службе УФСИН по Рязанской области.

Известно, сотрудники УФСИН при досмотре изъяли из чернослива спрятанные наркотики.

Данное вещество направили на экспертизу в ЭКЦ УМВД по Рязанской области. По заключению эксперта, порошок белого цвета это — «метадон» общей массой 0,65 граммов.

Возбуждено уголовное дело по статье 228 УК РФ.