Осужденному рязанской колонии пытались передать наркотики в сухофруктах

Данное вещество направили на экспертизу в ЭКЦ УМВД по Рязанской области. По заключению эксперта, порошок белого цвета это — «метадон» общей массой 0,65 граммов.