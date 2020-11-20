Куда пойти в выходные? Афиша РЗН. инфо на 21-22 ноября

Приближаются очередные выходные. Расскажем, куда можно сходить 21-22 ноября. Полный обзор культурных мероприятий смотрите на нашем сайте в разделе «Афиша».

Приближаются очередные выходные. Расскажем, куда можно сходить 21-22 ноября.

Днем в субботу свой спектакль «Макото» представит Театр «Опыты драматических изучений» (Москва).

Вечером того же дня Минусинский драматический театр представит на сцене Рязанского театра драмы спектакль «Колыбельная для Софьи», созданный по повести Евгения Замятина «Наводнение». Программу фестиваля завершит в воскресенье спектакль петербургского театра «ЦЕХЪ» «Точки на временной оси».

В клубе «Old Tatoo Bar» 21 ноября рязанская панк-группа Sum42 отметит свое 15-летие. В зале камерной музыки филармонии 22 ноября состоится выступление Рязанского камерного хора.

Полный обзор культурных мероприятий смотрите на нашем сайте в разделе «Афиша».