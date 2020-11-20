Из-за гололеда в Касимовском районе произошло четыре аварии

Так, на мосту в Гусе-Железном 41-летняя женщина на «Ниве» выехала на «встречку», не справилась с управлением и врезалась в «семерку» под управлением 28-летнего мужчины.

В четверг, 19 ноября, в Касимовском районе произошло четыре аварии. Их причиной стал гололед, пишет издательство « Пресса ».

Так, на мосту в Гусе-Железном 41-летняя женщина на «Ниве» выехала на «встречку», не справилась с управлением и врезалась в «семерку» под управлением 28-летнего мужчины. Никто из участников ДТП не пострадал.

На трассе Москва — Егорьевск — Тума — Касимов перевернулся ВАЗ-2107, за рулем которого также была женщина. Водитель и ее дочь были пристегнуты, они не пострадали.

На въезде в Гусь-Железный перевернулась еще одна машина, а на перекрестке улицы Терешковой в Касимове пожилой водитель «четверки» врезался в другой автомобиль.