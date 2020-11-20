Инфекционист нашел у коронавируса признаки биологического оружия

Аналогичных убеждений придерживаются многие эксперты, в том числе по биологическому оружию, считает врач. Основные функции вируса позволяют ему слишком целенаправленно распространяться.

Коронавирусная инфекция имеет признаки искусственного происхождения. Такое мнение выразил врач-инфекционист Михаил Бала, пишет «Московский Комсомолец»

Аналогичных убеждений придерживаются многие эксперты, в том числе по биологическому оружию, считает врач. Основные функции вируса позволяют ему слишком целенаправленно распространяться.

«В первую очередь были созданы условия для того, чтобы возбудитель инфекции проник во все уголки мира, как бы далеко они не находились от магистральных транспортных потоков», — говорится в сообщении.

Поэтому коронавирус передается не только воздушно-капельным путем, но и пищевым и контактным. Длинная инкубация тоже является подозрительным фактором. Человек в таком состоянии наиболее опасен, поэтому способен более шир