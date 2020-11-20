Фото: в Шлаковом благоустроили сквер

В поселке Шлаковый благоустроили сквер на улице Трудовой. В четверг, 19 ноября, местные жители оценили работу подрядчика, сообщили в мэрии.

В поселке Шлаковый благоустроили сквер на улице Трудовой. В четверг, 19 ноября, местные жители оценили работу подрядчика, сообщили в мэрии .

Благодаря областной программе поддержки местных инициатив в сквере сделали тропинкии обустроили парковую зону, где установили скамейки и урны, сделали освещение и ограждение. За счет дополнительных бюджетных средств с учетом пожелания рязанцев проложили ливневку.

«Все присутствующие единогласно приняли работы и дали высокую оценку результатам проекта», — говорится в сообщении.