Фото: в Шлаковом благоустроили сквер
В поселке Шлаковый благоустроили сквер на улице Трудовой. В четверг, 19 ноября, местные жители оценили работу подрядчика, сообщили в мэрии.
В поселке Шлаковый благоустроили сквер на улице Трудовой. В четверг, 19 ноября, местные жители оценили работу подрядчика, сообщили в
Благодаря областной программе поддержки местных инициатив в сквере сделали тропинкии обустроили парковую зону, где установили скамейки и урны, сделали освещение и ограждение. За счет дополнительных бюджетных средств с учетом пожелания рязанцев проложили ливневку.
«Все присутствующие единогласно приняли работы и дали высокую оценку результатам проекта», — говорится в сообщении.