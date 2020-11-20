\
Рязань
Калуга
Липецк
Тамбов
Тула
Владимир
Воронеж
Птн, 20
Сбт, 21
-2°
Вск, 22
-2°
ЦБ USD 76.26 0.33 20/11
ЦБ EUR 90.35 0.12 20/11
Нал. USD 75.85 / 78.36 10:28
Нал. EUR 90.1 / 90.65 09:47
Новости
Коронавирус
Публикации
В какой срок должны рассчитать долг по алиментам? Прокуратура отвечае...
Рязанцы обращаются в областную прокуратуру с волнующими...
18 ноября 2020 15:56
3 162
Ярые противники прогресса. Мэрия пытается остановить модернизацию Ново...
Наслаждаясь комфортом, который создают горячие батареи...
13 ноября 08:27
33
16 969
Когда стоит обратиться к врачу-ревматологу?
Мы побеседовали с врачом-ревматологом, Еленой Александр...
5 ноября 12:28
39 224
Интернет научили летать: в чем преимущество 5G и когда технология появ...
Аналитики рынка прогнозируют, что уже через каких-нибуд...
3 ноября 14:48
44 119
Все публикации →
Бизнес
Афиша
Погода
Банки
Тесты
Форум
Спецпроекты
Профессия губернатор
Новое
ИТОГИ ГОДА 2019
Рязанцы в Чернобыле
Четыре века главной площади Рязани
Солженицын в Рязани. К 100-летию писателя
ИТОГИ ГОДА 2018
Все спецпроекты →
Фото: в Шлаковом благоустроили сквер
В поселке Шлаковый благоустроили сквер на улице Трудовой. В четверг, 19 ноября, местные жители оценили работу подрядчика, сообщили в мэрии.

В поселке Шлаковый благоустроили сквер на улице Трудовой. В четверг, 19 ноября, местные жители оценили работу подрядчика, сообщили в мэрии.

Благодаря областной программе поддержки местных инициатив в сквере сделали тропинкии обустроили парковую зону, где установили скамейки и урны, сделали освещение и ограждение. За счет дополнительных бюджетных средств с учетом пожелания рязанцев проложили ливневку.

«Все присутствующие единогласно приняли работы и дали высокую оценку результатам проекта», — говорится в сообщении.