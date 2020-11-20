Эксперт рассказал, когда в рязанских аптеках появятся дефицитные лекарства

Напомним, в рязанских аптеках наблюдается дефицит лекарств. Горожане не могут купить такие препараты, как цефтриаксон, азитромицин, ципрофлоксацин.

Генеральный директор рязанской аптечной сети «Фарма» Александр Миронов сообщил РЗН. инфо, что ситуация с нехваткой лекарств в Рязани понемногу начала выправляться. Однако потребуется два-три месяца, чтобы дела полностью наладились. Тогда медикаменты начнут поступать в аптеки города без перебоев. В последние недели дефицит лекарств увеличился в 3-4 раза, считает Александр Миронов. Он объяснил ситуацию, главным образом, заработавшим с 1 июля 2020 года законом об обязательной маркировке медикаментов.

Известно, что в конце октября в правительстве пообещали упростить порядок маркировки, чтобы можно было продавать лекарства без подтверждения в специальной программе. Однако эта мера не дала результата. Проще работать стало только фармацевтам. Проблемы же, с которыми сталкивались производители и дистрибьюторы, никуда не делись. «Представьте, что зона приемки товара — это узкое бутылочное горлышко, где скопился огромный ком привезенных и нераспределенных заказов. Из-за сложности процесса маркировки товар здесь лежал неделями вместо положенного одного дня. И сейчас получается, что дистрибьютор заказывает, условно говоря, сто упаковок, а принять может только тридцать, поскольку зона приемки ограничена. В итоге производители вынуждены просто разворачивать фуры с продукцией», — наглядно описывает сложность положения гендиректор «Фармы».