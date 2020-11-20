Число умерших рязанцев с коронавирусом увеличилось

С начала пандемии в регионе зарегистрировали 12 886 случаев заражения. Всего в России заболели 2 039 926 человек. Об этом в пятницу, 20 ноября, сообщил столичный оперштаб.

В Рязанской области выявили еще 114 случаев коронавируса. Об этом в пятницу, 20 ноября, сообщил столичный оперштаб.

С начала пандемии в регионе зарегистрировали 12 886 случаев заражения. За сутки выздоровел 181 человек (всего 9 800), умер 1 (за время пандемии 78).

За последние сутки в России зарегистрировали 24 318 зараженных, за время пандемии заболели 2 039 926 человек. Выписали 24 758 пациентов (всего 1 551 414), умерли 461 (всего 35 311).