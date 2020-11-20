Автоинспекторы проверят, как рязанцы перевозят опасные грузы

Автоинспекторы проверят, соблюдают ли водители правила перевозки опасных грузов, чем оснащены машины и есть ли у них необходимые документы. В зависимости от выявленных нарушений штраф может составлять от двух тысяч до 500 тысяч рублей.

В пятницу, 20 ноября, в Рязанской области устроят очередной рейд. Об этом сообщила пресс-служба регионального УМВД.

Автоинспекторы проверят, соблюдают ли водители правила перевозки опасных грузов, чем оснащены машины и есть ли у них необходимые документы.

В зависимости от выявленных нарушений штраф может составлять от двух тысяч до 500 тысяч рублей.