Автоинспекторы получат приборы для мгновенного выявления нетрезвых водителей

Индикаторы позволят инспекторам за несколько секунд установить, употреблял ли водитель алкоголь, наркотики или другие психотропные вещества. Часть таких приборов определяет наличие запрещенных веществ в слюне, часть — в выдыхаемом воздухе.

Скоро автоинспекторов обеспечат новыми приборами для определения состояния опьянения водителей. Об этом РИА Новости сообщил начальник ГУОБДД МВД России Михаил Черников.

По его словам, индикаторы позволят инспекторам за несколько секунд установить, употреблял ли водитель алкоголь, наркотики или другие психотропные вещества. Часть таких приборов определяет наличие запрещенных веществ в слюне, часть — в выдыхаемом воздухе.

После проверки автоинспекторы смогут отправить водителя на медосвидетельствование, однако сесть за руль ему уже не позволят.

Два средства индикации уже презентовали.