За выходные в Рязани остановили почти 27 пьяных водителей
Также автоинспекторы сообщили о трех нарушениях водителями автобусов и 100 нарушений ПДД со стороны пешеходов. В 12 автомобилях неправильно перевозили детей.
В пятницу и выходные, 31 октября и 1 ноября, рязанские автоинспекторы провели очередные рейды. Об этом сообщила
Сотрудники ДПС остановили 27 пьяных водителей. Три из них отказались пройти алкотест, еще три сели за руль нетрезвыми повторно.
Также автоинспекторы сообщили о трех нарушениях водителями автобусов и 100 нарушений ПДД со стороны пешеходов. В 12 автомобилях неправильно перевозили детей.