За выходные в Рязани остановили почти 27 пьяных водителей

Также автоинспекторы сообщили о трех нарушениях водителями автобусов и 100 нарушений ПДД со стороны пешеходов. В 12 автомобилях неправильно перевозили детей.

В пятницу и выходные, 31 октября и 1 ноября, рязанские автоинспекторы провели очередные рейды. Об этом сообщила пресс-служба регионального УМВД.

Сотрудники ДПС остановили 27 пьяных водителей. Три из них отказались пройти алкотест, еще три сели за руль нетрезвыми повторно.

Также автоинспекторы сообщили о трех нарушениях водителями автобусов и 100 нарушений ПДД со стороны пешеходов. В 12 автомобилях неправильно перевозили детей.