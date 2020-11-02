Выплаты на первого или второго ребенка рязанцам продлят автоматически
Известно, что правило не коснется тех, кто будет получать эти деньги впервые. Размер выплаты соответствует величине прожиточного минимума для детей, установленной в регионе — 10 154 руб.
С 1 октября по 1 марта рязанцам автоматически продлят выплаты на первого или второго ребенка,
Известно, что правило не коснется тех, кто будет получать эти деньги впервые.
Размер выплаты соответствует величине прожиточного минимума для детей, установленной в регионе — 10 154 руб.