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В Ряжске сбили 81-летнего велосипедиста
В субботу, 31 октября, на улице Энгельса в Ряжске «ВАЗ-21140» сбил 81-летнего велосипедиста. Пенсионера с черепно-мозговой травмой, переломом левой голени госпитализировали.

В субботу, 31 октября, на улице Энгельса в Ряжске «ВАЗ-21140» сбил 81-летнего велосипедиста. Об этом пишет ИД «Пресса».

Пенсионера с черепно-мозговой травмой, переломом левой голени госпитализировали.

По данным полицейских, велосипедист пересекал дорогу с левой стороны на правую. На одежде мужчины и велосипеде отсутствовали светоотражающие элементы.

За рулем легковушки находился 23-летний житель города.

По факту ДТП проводится проверка.