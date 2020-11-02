В Ряжске сбили 81-летнего велосипедиста

В субботу, 31 октября, на улице Энгельса в Ряжске «ВАЗ-21140» сбил 81-летнего велосипедиста. Пенсионера с черепно-мозговой травмой, переломом левой голени госпитализировали.

В субботу, 31 октября, на улице Энгельса в Ряжске «ВАЗ-21140» сбил 81-летнего велосипедиста. Об этом пишет ИД « Пресса ».

Пенсионера с черепно-мозговой травмой, переломом левой голени госпитализировали.

По данным полицейских, велосипедист пересекал дорогу с левой стороны на правую. На одежде мужчины и велосипеде отсутствовали светоотражающие элементы.

За рулем легковушки находился 23-летний житель города.

По факту ДТП проводится проверка.