В Ряжске сбили 81-летнего велосипедиста
В субботу, 31 октября, на улице Энгельса в Ряжске «ВАЗ-21140» сбил 81-летнего велосипедиста. Пенсионера с черепно-мозговой травмой, переломом левой голени госпитализировали.
В субботу, 31 октября, на улице Энгельса в Ряжске «ВАЗ-21140» сбил 81-летнего велосипедиста. Об этом пишет ИД «
Пенсионера с черепно-мозговой травмой, переломом левой голени госпитализировали.
По данным полицейских, велосипедист пересекал дорогу с левой стороны на правую. На одежде мужчины и велосипеде отсутствовали светоотражающие элементы.
За рулем легковушки находился 23-летний житель города.
По факту ДТП проводится проверка.