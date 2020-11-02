В Ряжске нашли сгоревший труп пенсионера
Труп обнаружили после пожара. Он произошел в субботу, 31 октября, в доме № 56 на улице Мельзаводской. Спасатели потушили огонь.
В Ряжске в доме нашли сгоревший труп пенсионера, сообщило ИД «
Пожар произошел в субботу, 31 октября, в доме № 56 на улице Мельзаводской.
Спасатели потушили огонь. При разборе завалов они нашли тело мужчины. По предварительной информации, это хозяин дома, 88-летний пенсионер.
В тушении участвовали четверо спасателей, задействовали три автоцистерны.
По факту ЧП проводится проверка.