В Рязанской области зарегистрировали еще 98 случаев заражения коронавирусом

В России за сутки заболели 18 257 в 84 регионах.

В Рязанской области зарегистрировали еще 98 случаев заражения коронавирусом. Об этом в понедельник, 2 ноября, сообщили в федеральном оперштабе.

Всего число случаев заражения достигло 10 923. За сутки выздоровел 58 человек, всего вылечился за весь период 7 798 человек. Новых смертей не зарегистрировали, всего число летальных случаев достигло 63.

В России за сутки заболели 18 257 в 84 регионах. Общее число достигло 1 655 038. За последние сутки по стране выписали 10 360 человек, за весь период — 1 236 033. За последние сутки умерли 238 человек, за весь период — 28 473.