В Рязанской области в розыск объявили должника по алиментам

Долг по алиментам составляет 615 тысяч 434 рубля.

В Рязанской области разыскивают Егора Николаева, долг по алиментам которого составляет 615 тысяч 434 рубля. Об этом сообщила пресс-служба регионального управления ФССП.

Мужчина 1989 года рождения родом из поселка Захарова. Он не выплачивает алименты несовершеннолетней дочери 2011 года рождения. По месту регистрации он не проживает и не выходит на связь с приставами. Его объявили в розыск.

Рязанцев, которым известна информация о мужчине, попросили обратиться в дежурную часть по телефону 8 (4912) 29 45 00.