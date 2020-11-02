В Рязанской области изменили режим работы МФЦ

Запись доступна на официальном сайте учреждения в разделе «Запись на прием». Для записи требуется указать свои данные и предоставить документ, удостоверяющий личность. При этом график работы центров «Мои документы» не поменяется.

В Рязанской области из-за ситуации с коронавирусом изменили режим работы МФЦ, сообщил оперштаб региона. Теперь рязанцы смогут получать услуги только по предварительной записи.

Запись доступна на официальном сайте учреждения в разделе «Запись на прием». Для записи требуется указать свои данные и предоставить документ, удостоверяющий личность. При этом график работы центров «Мои документы» не поменяется.

«Активация талона возможна не ранее чем за 10 минут и не позже чем за 5 минут после назначенного времени. Посещать МФЦ для получения готовых документов следует после уведомления о готовности специалистом МФЦ по телефону», — говорится в сообщении.