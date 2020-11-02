В Рязанской области изменили режим работы МФЦ

В Рязанской области из-за ситуации с коронавирусом изменили режим работы МФЦ, сообщил оперштаб региона. Теперь рязанцы смогут получать услуги только по предварительной записи.
Запись доступна на официальном
«Активация талона возможна не ранее чем за 10 минут и не позже чем за 5 минут после назначенного времени. Посещать МФЦ для получения готовых документов следует после уведомления о готовности специалистом МФЦ по телефону», — говорится в сообщении.
Посетителей МФЦ обязали использовать средства индивидуальной защиты органов дыхания. Дополнительную информацию можно получить по телефону