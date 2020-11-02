В Рязани за сутки масочный режим нарушили 50 человек

Полицейские совместно с Роспотребнадзором проверили пять крупных ТЦ. Они выявили 50 нарушителей масочного режима, введенного для предотвращения распространения коронавируса. На рязанцев составили протоколы об административном правонарушении.

В понедельник, 2 ноября, в Рязани провели рейды в местах массового скопления людей. Об этом пишет оперштаб региона.

Полицейские совместно с Роспотребнадзором проверили пять крупных ТЦ. Они выявили 50 нарушителей масочного режима, введенного для предотвращения распространения коронавируса. На рязанцев составили протоколы об административном правонарушении.

Кроме того, нарушения нашли в работе двух пунктов общественного питания, расположенных в Советском районе. Решается вопрос о приостановлении деятельности этих заведений.

По данным оперштаба, рейды будут проводить и в дальнейшем.

Фотографии оперштаба региона