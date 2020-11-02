В Рязани вновь увеличилось число заболевших коронавирусом детей

Всего в регионе выявлено 10 923 случая заражения инфекцией. Больше всего заболевших в возрастной группе от 46 до 64 лет — 4587 человек.

В Рязани вновь число заболевших коронавирусом детей увеличилось до 798. За сутки заболели семь человек. Об этом в понедельник, 2 ноября, сообщил оперштаб региона.

Всего в регионе выявлено 10 923 случая заражения инфекцией. Больше всего заболевших в возрастной группе от 46 до 64 лет — 4587 человек.

Коронавирус диагностирован у 3205 граждан в возрасте от 18 до 45 лет, 1907 человек — от 65 до 80 лет, 426 — старше 80 лет и 798 детей. (двадцать шесть до 1 года; пятьдесятдвапо1; тридцать четыре по 2; сорок два по 3; тридцать девять по 4 года; тридцать пять по 5; сорок четыре по 6; сорок по 7; сорок четыре по 8; тридцать восемь по 9; тридцать пять по 10; пятьдесят три по 11; сорок восемь по 12;сорок пять по 13; сорок шесть по 14; шестьдесят один по 15; шестьдесят шесть по 16; пятьдесят по 17 лет).