\
Рязань
Калуга
Липецк
Тамбов
Тула
Владимир
Воронеж
Пнд, 02
Втр, 03
Срд, 04
10°
ЦБ USD 80.57 1.24 03/11
ЦБ EUR 93.76 1.13 03/11
Нал. USD 80.1 / 81.45 15:48
Нал. EUR 93.45 / 94.25 15:39
Новости
Коронавирус
Публикации
Как в Рязани сдать тест на коронавирус, не выходя из дома
Если вы хотите сдать анализ по собственной инициативе,...
2 октября 15:43
109
Тепловые тарифы — реальность и мифы. Кто в Рязани получает сверхприбыл...
В этом году отопительный сезон стартовал в первых числа...
29 октября 11:07
25
12 863
Запретительное рядом. Какие ограничения из-за коронавируса ввели для р...
Разбираемся, что в Рязанской области попало под запрет.
23 октября 15:13
34 901
Уверенность на любой дороге. Где в Рязани купить всепогодный автомобил...
Автомобиль повышенной проходимости — это не роскошь, а ...
20 октября 16:45
37 601
Все публикации →
Бизнес
Афиша
Погода
Банки
Тесты
Форум
Спецпроекты
Профессия губернатор
Новое
ИТОГИ ГОДА 2019
Рязанцы в Чернобыле
Четыре века главной площади Рязани
Солженицын в Рязани. К 100-летию писателя
ИТОГИ ГОДА 2018
Все спецпроекты →
В Рязани организуют обучающий курс для действующих предпринимателей
Занятия пройдут в онлайн-формате.

АО «Корпорация МСП» и центр «Мой бизнес» Рязанской области организуют обучающий курс для действующих предпринимателей «Школа предпринимательства».

На нем предлагают:

  • познакомиться с организационно-правовыми формами ведения бизнеса;
  • выбрать оптимальную систему налогообложения, подготовить бизнес-планы;
  • поговорить о маркетинге и продажах, о рекламе и PR;
  • обсудить жизненные цели и заняться техниками повышения личной эффективности, вопросами командообразования и управления персоналом;
  • разобраться с элементами ораторского мастерства и научиться публичному выступлению;
  • заняться психологией и инструментами продаж и переговоров;
  • обсудить продвижение в интернете, без которого строить сейчас бизнес немыслимо.

Спикеры курса:

  • Марк Рогинкин — предприниматель, руководитель компании «Бизнесмарка», бизнес-тренер Программы «Ты — предприниматель» и Школы молодёжного предпринимательства, победитель Регионального этапа Всероссийского конкурса «Молодой предприниматель России» 2017 в номинации «Личный вклад года»;
  • успешные и действующие предприниматели Рязани и Рязанской области.

Занятия пройдут с 9 по 20 ноября

Ссылка для участия, программа курса будет выслана участникам после регистрации.

Контакты центра «Мой бизнес»: телефон горячей линии: 8 (4912) 971-700; сайт; инстаграмм-аккаунт. Занятия пройдут в онлайн-формате. Участие бесплатное.