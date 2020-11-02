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В программе Малышевой на Первом канале вновь показали сюжет о Рязани
Темой передачи стало дистанционное наблюдение за больными с сердечно-сосудистыми заболеваниями. Елена Малышева рассказала, что в областной больнице «великолепно работает» дистанционное наблюдение за больными. В режиме реального времени специалисты могут получить информацию о насыщении кислорода в крови больного, а в течении суток — ЭКГ.

В воскресенье, 1 ноября, на Первом канале вышел еще один сюжет программы «Здоровье», снятый в Рязани. В передаче принял участие бывший главврач ОКБ, а ныне депутат областной Думы Дмитрий Хубезов.

Темой передачи стало дистанционное наблюдение за больными с сердечно-сосудистыми заболеваниями

Елена Малышева рассказала, что в областной больнице «великолепно работает» дистанционное наблюдение за больными. В режиме реального времени специалисты могут получить информацию о насыщении кислорода в крови больного, а в течении суток — ЭКГ.

Ведущая добавила, что скорбит из-за того, что Дмитрий Хубезов покинул свой пост в ОКБ и добавила, что там он был «в тысячу раз нужнее».

Кроме того, съемочная группа Первого канала побывала в селе Стрелецкие выселки Михайловского района. Там недавно построили фельдшерско-акушерский пункт.

Ранее телеведущая ознакомилась с производством противогриппозной вакцины Ультрикс. Ведущая программ «Жить здорово!» и «Здоровье» побывала в рязанской ОКБ. Первый сюжет можно посмотреть здесь.