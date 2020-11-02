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В московском метро снизили цены на проезд ради эксперимента
Скидки до 22 рублей будут действовать для пассажиров, которые войдут на любую станцию Таганско-Краснопресненской и Некрасовской линий в рабочие дни с момента открытия до 07:15 и с 08:45 до 09:15. Проект продлится до 2 июля 2021 года.

В московском метро снизили цены на проезд ради эксперимента. Скидку до 50 процентов можно получить только на двух ветках. Об этом пишет РИА Новости.

Мэр Москвы Сергей Собянин рассказал, что скидки до 22 рублей будут действовать для пассажиров, которые войдут на любую станцию Таганско-Краснопресненской и Некрасовской линий в рабочие дни с момента открытия до 07:15 и с 08:45 до 09:15.

Проект продлится до 2 июля 2021 года. Его создали для снижения нагрузки в час пик. Кроме того, это позволит пассажирам лучше соблюдать дистанцию.

Поездки в метро также станут дешевле для тех, кто пересаживается с городского общественного транспорта. По банковской карте стоимость проезда составит 22 рубля вместо 44 рублей, а для владельцев карты «МИР» проезд будет дешевле еще на десять рублей.

По билету «Кошелек» карты «Тройка» сразу спишется 20 рублей вместо 40 рублей, а по билету «Единый» на 60 поездок или по безлимитному «Единому» на карте «Тройка» компенсация будет начисляться на «Кошелек» раз в неделю, по 20 рублей за каждый день, в который была совершена поездка.

При этом скидка не распространяется на бумажные билеты «Единый» и на льготные проездные.

Фото ru.depositphotos.com