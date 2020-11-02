В московских «Макдоналдс» введут систему входа по QR-кодам
Посетителям ресторанов при входе нужно будет отсканировать QR-код и подтвердить свой номер телефона или отправить СМС. Для чекина нужно указать только номер телефона. В случае потенциальных контактов с заболевшими посетители смогут оперативно получить оповещение об этом.
Из-за ухудшения ситуации с коронавирусом вмосковских «Макдоналдс» введут систему входа по QR-кодам. Об этом пишет
Посетителям ресторанов при входе нужно будет отсканировать QR-код и подтвердить свой номер телефона или отправить СМС. Для чекина нужно указать только номер телефона.
В случае потенциальных контактов с заболевшими посетители смогут оперативно получить оповещение об этом.
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