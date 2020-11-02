В Красноярске запретили Wi-Fi в ТЦ из‑за коронавируса

Такие ограничения ввел глава региона Александр Усс. Также появились ограничения на запрет семейных торжеств в ресторанах и кафе, спортивные мероприятия проводятся без зрителей, детей до 14 лет в ТЦ сопровождают родители.

В Красноярске запретили Wi-Fi в ТЦ из‑за коронавируса, передает РИА Новости.

Такие ограничения ввел глава региона Александр Усс. Также появились ограничения на запрет семейных торжеств в ресторанах и кафе, спортивные мероприятия проводятся без зрителей, детей до 14 лет в ТЦ сопровождают родители.

Кроме того, маски необходимо надевать в не только в общественных местах, но и в транспорте, лифтах, на парковках.

Расстояние между столиками в кафе должно быть не менее 1,5 метров или между ними должны установить перегородки.