В Калужской области еще два человека умерли от коронавируса

По всей России за последние сутки выявили 18 665 новых случаев коронавируса.

В Калужской области за последние сутки подтвердили еще 111 случаев заболевания коронавирусом. Два человека скончались, сообщили в региональном оперштабе.

Общее количество зараженных достигло 12 052. Еще 32 человека вылечились от COVID-19.

В России за сутки заболели 18 257 в 84 регионах. Общее число достигло 1 655 038. За последние сутки по стране выписали 10 360 человек, за весь период — 1 236 033. За последние сутки умерли 238 человек, за весь период — 28 473.