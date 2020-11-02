В День народного единства по Рязани проедет колонна мотоциклистов

Пресс-служба горадминистрации рассказала о программе мероприятий в День народного единства.

4 ноября по центру города проедет колонна мотоциклистов по маршруту: площадь Победы — Первомайский проспект — Вокзальная улица — Первомайский проспект — площадь Ленина — улица Ленина — Театральная площадь — улица Есенина — Спортивная улица — улица Дзержинского — Вокзальная улица — проезд Завражнова — площадь Победы.

С 12:00 до 20:00 на улице Почтовой пройдет фестиваль мультимедийных презентаций. Параллельно с этим в социальных сетях состоится презентация ролика «День народного единства».

Празднование Дня народного единства началось в понедельник, 2 ноября. Некоторые мероприятия проведут онлайн.

С программой можно ознакомиться здесь.