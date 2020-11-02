В центре Рязани «Фольксваген» сбил женщину
60-летний рязанец за рулем Volkswagen Tiguan сбил 55-летнюю женщину, переходившую дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу. Рязанка получила травмы, ее госпитализировали.
В воскресенье, 1 ноября, рядом с домом №112 на улице Есенина сбили пешехода. Об этом сообщила
60-летний рязанец за рулем Volkswagen Tiguan сбил 55-летнюю женщину, переходившую дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу.
Рязанка получила травмы, ее госпитализировали.
Полицейские организовали проверку.