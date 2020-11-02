Ученые узнали, как долго сохраняются антитела к коронавирусу

Специалисты изучили показатели 30 082 пациентов.

Ученые выяснили, сколько месяцев в организме человека могут сохраняться антитела к коронавирусу, передает РИА Новости.

Антитела к COVD-19 могут сохраняться в организме переболевшего инфекцией до пяти месяцев, если человек перенес заболевание в легкой или умеренной форме.

Специалисты изучили показатели 30 082 пациентов, переболевших коронавирусом в легкой и умеренной формах. После этого ученые исследовали 121 человека из этой группы.