У Black Star заблокировали счета

Известно, что налоговая заблокировала счета в «Альфа Банке», «Банке24», «Райффайзен-Банке» и «Сбер банке». При этом неделю назад ушедший из лейбла певец Тимати написал у себя в «Инстаграме», что без него компания разорится.

Федеральная налоговая служба России заблокировала счета компании Black Star. Причиной стала неуплата налогов, пишет «Лента.ру».

Известно, что налоговая заблокировала счета в «Альфа Банке», «Банке24», «Райффайзен-Банке» и «Сбер банке».

При этом неделю назад ушедший из лейбла певец Тимати написал у себя в «Инстаграме», что без него компания разорится.

Финансовый директор организации рассказал, что блокировку снимут до конца дня. Он подчеркнул, что компания своевременно платит налоги.