У Black Star заблокировали счета
Известно, что налоговая заблокировала счета в «Альфа Банке», «Банке24», «Райффайзен-Банке» и «Сбер банке». При этом неделю назад ушедший из лейбла певец Тимати написал у себя в «Инстаграме», что без него компания разорится.
Федеральная налоговая служба России заблокировала счета компании Black Star. Причиной стала неуплата налогов,
Известно, что налоговая заблокировала счета в «Альфа Банке», «Банке24», «Райффайзен-Банке» и «Сбер банке».
При этом неделю назад ушедший из лейбла певец Тимати написал у себя в «Инстаграме», что без него компания разорится.
Финансовый директор организации рассказал, что блокировку снимут до конца дня. Он подчеркнул, что компания своевременно платит налоги.