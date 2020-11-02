Тело погибшего рыбновского тренера нашли на берегу реки

Тело нашли из-за машины, которая была припаркована рядом. По данному инциденту начата проверка. По данным СМИ, спортсмену было было 38 лет.

Рыбновского тренера Андрея Жарова нашли повешенным на дереве на берегу реки Вожа. Об этом пишет RybnoeNet.

Тело нашли из-за машины, которая была припаркована рядом.

По данному инциденту начата проверка. По данным СМИ, спортсмену было было 38 лет, 15 из которых он занимался преподаванием. У Жарова осталось трое детей от двух браков.

Ранее спортивный комплекс подтвердил гибель рыбновского тренера по кикбоксингу. Фото RybnoeNet