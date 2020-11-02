Сотрудницу скопинского учреждения осудят за мошенничество

С 2016 года по июнь 2019 года женщина сообщила своим подчиненным ложные данные о повышении зарплаты, которую «увеличили по ее предложению». Она потребовала ежемесячно передавать ей в знак благодарности часть денег. Таким образом, скопинка получила от сотрудников более 600 тысяч рублей.

Сотрудницу скопинского учреждения осудят за мошенничество, сообщил сайт регионального СУ СКР.

С 2016 года по июнь 2019 года женщина сообщила своим подчиненным ложные данные о повышении зарплаты, которую «увеличили по ее предложению». Она потребовала ежемесячно передавать ей в знак благодарности часть денег. Таким образом, скопинка получила от сотрудников более 600 тысяч рублей.

Кроме того, с апреля 2018 года по май 2019 года женщина получала зарплату в 49 тысяч рублей за работу, которую фактически не выполняла.

Уголовное дело направили в суд для рассмотрения.