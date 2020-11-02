Рязанской области выделили 42 миллиона на бесплатные лекарства от COVID-19

Деньги направят на оперативную закупку лекарств для тех пациентов, которые получают медпомощь в амбулаторных условиях. Все необходимые препараты им выдадут бесплатно по рецепту лечащего врача. Межбюджетный трансфер региону составит 41,7 млн рублей, в общей сложности регионы получат более 5,04 млрд рублей.