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Рязанские власти отдали 14 машин для помощи пациентам с COVID-19
Врачи будут выезжать на этих автомобилях на дом к пациентам, активисты ОНФ планируют использовать машины для доставки продуктов питания пожилым и маломобильным гражданам.

Рязанские власти отдали 14 правительственных машин для помощи пациентам с COVID-19. Об этом губернатор Николай Любимов сообщил на своей странице «ВКонтакте» в понедельник, 2 ноября.

Врачи будут выезжать на этих автомобилях на дом к пациентам, активисты ОНФ планируют использовать машины для доставки продуктов питания пожилым и маломобильным гражданам.

Кроме того, губернатор поблагодарил рязанских меценатов. Предприятия помогают обеспечивать медиков и волонтеров санитайзерами, средствами индивидуальной защиты, готовят для них бесплатные обеды, поставляют продукты питания в больницы, перепрофилируют производства на массовый выпуск защитных костюмов и масок.

Любимов также рассказал, что решил наградить руководителей 34 предприятий Знаком губернатора «За борьбу с COVID-19 на территории Рязанской области».

Отметим, по последним данным в Рязанской области зарегистрировано 10 923 случаев заболевания коронавирусом, вылечились 7 798 пациента, 63 человека умерли.