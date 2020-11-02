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Рязанские археологи сняли на видео арку Лыбедского моста изнутри
Конструкцию осмотрели в последний раз перед демонтажем. «Помимо исторической кладки отчетливо видны многочисленные следы ремонтов и усиления конструкции. До настоящего времени свод опирался в том числе на старые деревянные столбы», — говорится в сообщении.

Рязанские археологи сняли на видео арку Лыбедского моста изнутри. Ролик появился в группе «НПЦ Рязанская Археологическая Экспедиция».

Конструкцию осмотрели в последний раз перед демонтажем.

«Помимо исторической кладки отчетливо видны многочисленные следы ремонтов и усиления конструкции. До настоящего времени свод опирался в том числе на старые деревянные столбы», — говорится в сообщении.

Напомним, реконструкция моста на улице Ленина продлится до лета 2021 года. Движение по мосту перекрыли 15 октября. До 25 декабря транспорт будет следовать по измененной схеме.

Ранее археологи предложили сохранить найденные на мосту в центре Рязани булыжники.