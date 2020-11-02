Рязанская почта предупредила, что не будет обслуживать людей без масок

Кроме того, клиентов попросили соблюдать социальную дистанцию при посещении отделений. Также рязанцев призвали использовать перчатки и соблюдать социальную дистанцию 1,5-2 метра.

Рязанская почта предупредила, что не будет обслуживать людей без масок. Об этом сообщили в пресс-релизе почты

Кроме того, клиентов попросили соблюдать социальную дистанцию при посещении отделений. Также рязанцев призвали использовать перчатки и соблюдать социальную дистанцию 1,5-2 метра.

Без крайней необходимости горожан призвали не посещать почтовые отделения.