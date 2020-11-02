Рязанец лишился денег, пытаясь купить автомобиль

Возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 159 УК РФ (Мошенничество). Злоумышленнику грозит наказание в виде лишения свободы сроком до пяти лет.

Рязанец лишился денег, пытаясь купить автомобиль, об этом сообщили в пресс-службе регионального УМВД.

В полицию поступило сообщение от 35-летнего рязанца. Он сообщил, что у него похитили 120 тысяч рублей.

Выяснилось, что накануне мужчина ехал в такси и разговаривал с водителем. Мужчина сообщил таксисту, что хочет купить автомобиль. Таксист ответил пассажиру, что может продать машину, которая у него есть за 200 тысяч рублей.

Рязанец согласился и перевел деньги через мобильный банк. Таксист рассказал, что машина находится в Михайлове.

На месте рязанец увидел машину с фото. После этого продавец сел в автомобиль и уехал. Покупатель остался без денег и автомобиля. После этого он обратился в полицию.

Личность таксиста установили. Им оказался 40-летний мужчина.

Возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 159 УК РФ (Мошенничество). Злоумышленнику грозит наказание в виде лишения свободы сроком до пяти лет.