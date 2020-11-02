Рязанцы высказались против строительства кафе в ЦПКиО

Глава горадминистрации рассказала, что около 50 процентов жителей, поучаствовавших в голосовании, высказались против размещения точек питания в ЦПКиО. Сорокина отметила, что рязанцы попросили установить освещение, туалеты и велодорожки в парке. Мэр пообещала «предусмотреть все это на дальнейшую перспективу развития территории».

Мэр Рязани Елена Сорокина обсудила с горожанами развитие Центрального парка культуры и отдыха в Горроще. Об этом она сообщила на своей странице в Facebook.

Глава горадминистрации рассказала, что около 50 процентов жителей, поучаствовавших в голосовании, высказались против размещения точек питания в ЦПКиО.

«Мы видим, что голоса рязанцев разделились. Мнение людей для нас очень важно, мы всегда опираемся на него, когда принимаем важные для города решения. Поэтому вопрос с организацией точек общественного питания на территории парка мы ставим „на паузу“, до того момента, пока у жителей не возникнет такая потребность», — написала мэр.

Сорокина отметила, что рязанцы попросили установить освещение, туалеты и велодорожки в парке. Мэр пообещала «предусмотреть все это на дальнейшую перспективу развития территории».

«Благодаря поддержке правительства региона планируем полностью решить вопрос освещения — это первостепенная задача для обеспечения безопасности и комфорта для отдыхающих в парке», — говорится в сообщении.