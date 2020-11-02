Россиянам предложили возмещать плату за тесты на коронавирус

Россияне стали жаловаться на огромные очереди на тестирование в государственных больницах.

Россиянам предложили возмещать плату за тесты на коронавирус, которые они делали в частных клиниках, передает РИА Новости.

Отмечается, что россияне стали жаловаться на огромные очереди на тестирование в государственных больницах. Из-за этого многие обращаются в платные клиники.

«Именно поэтому было предложено покрывать их часть при помощи государственного бюджета», — говорится в сообщении.