\
Рязань
Калуга
Липецк
Тамбов
Тула
Владимир
Воронеж
Втр, 03
Срд, 04
10°
Чтв, 05
ЦБ USD 80.57 1.24 03/11
ЦБ EUR 93.76 1.13 03/11
Нал. USD 79.71 / 81.45 17:07
Нал. EUR 93.21 / 94.25 17:07
Новости
Коронавирус
Публикации
Тепловые тарифы — реальность и мифы. Кто в Рязани получает сверхприбыл...
В этом году отопительный сезон стартовал в первых числа...
29 октября 11:07
27
13 904
Запретительное рядом. Какие ограничения из-за коронавируса ввели для р...
Разбираемся, что в Рязанской области попало под запрет.
23 октября 15:13
35 931
Уверенность на любой дороге. Где в Рязани купить всепогодный автомобил...
Автомобиль повышенной проходимости — это не роскошь, а ...
20 октября 16:45
38 612
Как уйти на фриланс и выжить
«Удаленка» — тренд последних лет.
20 октября 13:01
39 914
Все публикации →
Бизнес
Афиша
Погода
Банки
Тесты
Форум
Спецпроекты
Профессия губернатор
Новое
ИТОГИ ГОДА 2019
Рязанцы в Чернобыле
Четыре века главной площади Рязани
Солженицын в Рязани. К 100-летию писателя
ИТОГИ ГОДА 2018
Все спецпроекты →
Роспотребнадзор предложил принять меры из-за завоза COVID-19 из Турции
Глава Роспотребнадзора призвала принять соответствующие меры и закрыть российские границы. Сейчас рост заболеваемости коронавирусом в стране продолжается в 33 регионах, только в двух регионах отмечено его снижение.

Роспотребнадзор предложил принять меры из-за завоза COVID-19 из Турции. Об этом сообщила руководитель Роспотребнадзора Анна Попова, передает РБК.

Она также подчеркнула, что с 1 августа в Россию после отдыха в Турции вернулись около 1,5 млн. россиян.

Глава Роспотребнадзора призвала принять соответствующие меры и закрыть российские границы.

По словам Поповой, сейчас рост заболеваемости коронавирусом в стране продолжается в 33 регионах, только в двух регионах отмечено его снижение.