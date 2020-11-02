Роспотребнадзор предложил принять меры из-за завоза COVID-19 из Турции

Глава Роспотребнадзора призвала принять соответствующие меры и закрыть российские границы. Сейчас рост заболеваемости коронавирусом в стране продолжается в 33 регионах, только в двух регионах отмечено его снижение.

Роспотребнадзор предложил принять меры из-за завоза COVID-19 из Турции. Об этом сообщила руководитель Роспотребнадзора Анна Попова, передает РБК.

Она также подчеркнула, что с 1 августа в Россию после отдыха в Турции вернулись около 1,5 млн. россиян.

Глава Роспотребнадзора призвала принять соответствующие меры и закрыть российские границы.

По словам Поповой, сейчас рост заболеваемости коронавирусом в стране продолжается в 33 регионах, только в двух регионах отмечено его снижение.