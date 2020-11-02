РНПК отметила 60-летний юбилей

В октябре 1960 года на установке атмосферно-вакуумной трубчатки была получена первая партия автомобильного бензина. За 60 лет работы завод переработал более 773 млн тонн нефти, выработал более 665 млн тонн различных видов моторных топлив.

Рязанская нефтеперерабатывающая компания, которая входит в нефтеперерабатывающий блок НК «Роснефть», отметила 60-летний юбилей.

В октябре 1960 года на установке атмосферно-вакуумной трубчатки была получена первая партия автомобильного бензина. За 60 лет работы завод переработал более 773 млн тонн нефти, выработал более 665 млн тонн различных видов моторных топлив.

На сегодня РНПК — одна из лидеров нефтеперерабатывающей отрасли России. По объемам переработки и ассортименту выпускаемой продукции предприятие входит в пятерку крупнейших НПЗ России.

Ежегодно Рязанская НПК перерабатывает до 18 млн тонн сырья, глубина переработки составляет более 72,4%. Набор технологических установок (28 установок) позволяет заводу перерабатывать сырье и производить широкую линейку нефтепродуктов.

В товарной корзине завода — автомобильные бензины, авиационный керосин, судовое топливо, дорожные и строительные битумы, сжиженные углеводородные газы, другое сырье для нефтехимических производств.

Все производимое на предприятии моторное топливо соответствует высшему экологическому стандарту.

Рязанская НПК одной из первых в России освоила выпуск высокоэкологичного топлива «Евро-6», а также высокотехнологичного бензина АИ-100.

Автомобильный бензин «Евро 6» содержит меньше серы, в результате чего снижается коррозионная активность, а также бензола и ароматических углеводородов, что способствует уменьшению токсичности выхлопных газов. Организация производства бензина «Евро 6» в РНПК стало возможным благодаря реализации масштабной инвестиционной программы НК «Роснефть» по модернизации действующего производства, ввода в эксплуатацию новых установок и внедрения современных технологий.

Завод интегрирован с кольцевой системой нефтепродуктообеспечения Московского, а также Центрального региона, что позволяет отправлять продукцию по нефтепродуктопроводу и занимать ключевые позиции в снабжении нефтепродуктами центральной части России. Ежемесячно более половины выпускаемой продукции поступает на рынок Москвы и Московского региона. Около четверти всех автомобилей в Москве и Московской области ежедневно заправляются топливом, произведенном на РНПК. Более половины авиарейсов в столичных аэропортах «Шереметьево» и «Домодедово» обеспечиваются авиакеросином, произведенным в Рязани.

На предприятии реализуется масштабная инвестиционная программа «Роснефти» по модернизации производства, реконструкции действующих технологических установок, а также совершенствовании технологии. Развитие Рязанской НПК предусматривает увеличение глубины переработки, выхода светлых нефтепродуктов, объемов выпуска высококачественных и экологичных видов моторных топлив, а также снижение воздействия производства на окружающую среду.

В рамках стратегии «Роснефть 2022» РНПК реализует проект «цифровой завод», который предусматривает автоматизацию управления технологическими процессами с управлением из единого центра.

Действующая программа инновационного развития НК «Роснефть» направлена на замещение импортных технологий в производстве высококачественных нефтепродуктов. Одной из главных задач программы является переход нефтеперерабатывающих заводов Компании на использование катализаторов собственного производства, что позволяет избежать рисков зависимости от зарубежной продукции. В настоящее время уже четыре установки предприятия работают на российских катализаторах. Переход на отечественный продукт позволяет Рязанской НПК обеспечить стабильный рост производства высококачественной продукции и повысить его эффективность.

Рязанская НПК постоянно совершенствует свою деятельность с учетом требований российских и международных стандартов. На сегодня завод аккредитован по пяти международным стандартам. Ежегодные аудиторские исследования показывают, что предприятие и его руководство привержено к постоянному улучшению и устойчивому развитию, техническому перевооружению производства, улучшению инфраструктуры и повышению уровня компетентности работников.