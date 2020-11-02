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Рейды по антикоронавирусным мерам и выпавшая из окна пенсионерка. Главные новости выходных
Завершились последние выходные октября. Вспомним, чем они запомнились рязанцам.

Завершились последние выходные октября. Вспомним, чем они запомнились рязанцам.

О коронавирусе.

В Рязанской области прошли рейды по соблюдению антикоронавирусных мер. На улице Почтовой проверили заведения общественного питания. Полиция напомнила рязанцам о масочном режиме через громкоговоритель. Число новых заражений за сутки вновь превысило сотню. Рязанский минздрав пояснил, кто может бесплатно сдать тест на COVID-19.

О происшествиях.

В Рязани пенсионерка выпала с балкона. В Рязанской области перевернулся автомобиль. На выезде из Рязани образовалась пробка из-за ДТП. В Рязанской области задержали мужчину, находившегося в федеральном розыске.

К другим новостям.

Через вокзал «Рязань-1» планируют пустить маршрутку. Рязанка в соцсетях вызвала губернатора и мэра на «дуэль». Власти ей ответили. Журналист Алексей Пивоваров выложил селфи в Рязани. Появилось последнее интервью рязанского КВНщика Никиты Васильева.

Рязанцы отметили Хэллоуин. Камера на рязанском перекрестке ошибочно оштрафовала водителя. В Рязани открылся участок для выборов президента Молдавии. Архангельский театр показал рязанцам постановку античной пьесы и комедию Мольера. В центре Рязани дали отопление в доме, от которого отказалась управляющая компания.