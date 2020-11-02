Потерявший управление водитель «Рено» устроил ДТП с пострадавшими в Сараях

Машину выбросило на тротуар к зданию прокуратуры. Кроме того, иномарка задела легковушку. До приезда сотрудников ГИБДД женщину-водителя Renault и ее несовершеннолетнего ребенка увезли на скорой.

Утром, 2 ноября, на улице Ленина в Сараях произошло ДТП. Об этом пишет ИД « Пресса ».

Водитель Renault обгонял «Оку» и потерял управление. Машину выбросило на тротуар к зданию прокуратуры. Кроме того, иномарка задела легковушку.

До приезда сотрудников ГИБДД женщину-водителя Renault и ее несовершеннолетнего ребенка увезли на скорой.

«У женщины травмы незначительные, поскольку сработала подушка безопасности. После оказания помощи ее отпустят домой. Ребенка поместят в стационар с сотрясением мозга», — говорится в сообщении.

Полицейские организовали проверку.