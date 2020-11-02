Полиция прокомментировала «ошибочный» штраф водителя на рязанском перекрестке

Сотрудники ГИБДД изучили и проверили информацию и сделали вывод о том, что «факты нарушений имеют место». Нарушения отражены в постановлениях и подтверждаются видеозаписями с камер. Госавтоинспекция также напомнила, что рязанцы, имеющие спорные вопросы о камерах и штрафах, могут обращаться в ЦАФАП ГИБДД УМВД России по Рязанской области.

Пресс-служба регионального УМВД прокомментировала инцидент с камерой на перекрестке улиц Спортивной и Есенина, которая, по словам рязанского водителя, ошибочно оштрафовала его.

Отмечается, что сотрудники ГИБДД изучили и проверили информацию и сделали вывод о том, что «факты нарушений имеют место».

«Постановления о привлечении нарушителей к административной ответственности правомерны. В обоих случаях имели место факты нарушений требований дорожной разметки 1.1 (сплошная линия), разделяющей транспортные потоки попутных направлений. В обоих случаях водители, в нарушение требований ПДД, пересекли данную разметку до перекрестка, перестроившись из правого ряда в левый, после чего продолжили движение по левому ряду с последующим поворотом налево», — говорится в сообщении.

По данным полиции, нарушения отражены в постановлениях и подтверждаются видеозаписями с камер.

Госавтоинспекция также напомнила, что рязанцы, имеющие спорные вопросы о камерах и штрафах, могут обращаться в ЦАФАП ГИБДД УМВД России по Рязанской области по адресу: улица Касимовское шоссе, 15-а.