Пьяный водитель вылетел в кювет на легковушке в Спасском районе

Прибывшие на место полицейские обнаружили, что в момент ДТП мужчина был пьян. Степень опьянения составила 0,668 миллиграмм алкоголя на литр выдыхаемого воздуха, что более чем в 4 раза превышает допустимый уровень.