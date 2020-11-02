Пьяный водитель вылетел в кювет на легковушке в Спасском районе
Прибывшие на место полицейские обнаружили, что в момент ДТП мужчина был пьян. Степень опьянения составила 0,668 миллиграмм алкоголя на литр выдыхаемого воздуха, что более чем в 4 раза превышает допустимый уровень.
В субботу, 31 октября, в Спасском районе на 78-м километре трассы «Рязань — Спасск — Ижевское» произошло ДТП, сообщила
40-летний москвич за рулем Mitsubishi Lancer не справился с управлением и съехал в кювет.
В результате травмы получили водитель и пассажиры в возрасте 32-х и 29-ти лет.
Полицейские установили, что мужчина был пьян.
Степень опьянения составила 0,668 миллиграмм алкоголя на литр выдыхаемого воздуха, что более чем в 4 раза превышает допустимый уровень.