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«Ночь искусств» в Рязани проведут в онлайн-формате
Все мероприятия будут опубликованы на официальных сайтах и в социальных сетях учреждений в 19:00. Дополнительная регистрация не требуется.

«Ночь искусств» в Рязани проведут в онлайн-формате из-за ситуации с коронавирусом. Об этом сообщила горадминистрация.

Так, в музее имени И.П. Павлова 3 ноября пройдет видеообзор выставки «Открытые фонды музея. Образ Павлова в искусстве», на которой представлены уникальные работы известных скульпторов и художников.

В музее путешественников запланирована интерактивная экскурсия «Рязань. Все, что связано с кино. К 125-летию кинематографа». На ней гостям расскажут о памятных местах Рязани и области, об известных уроженцах, связанных с кино.

В социальных сетях «Лесопарка» будет представлен мастер-класс по написанию живописи. По мотивам картины Ван Гога «Звездная ночь» будет создана копия самой узнаваемой живописной работы в мире с помощью различных техник рисования. Для участия в мастер-классе необходимы карандаш, чистый лист бумаги и краски.

На официальном сайте и в социальных сетях КДЦ «Октябрь» состоится трансляция концерта ансамбля «Русский КВАС». В программе — песни на стихи рязанских поэтов.

ЦГБ имени С.А. Есенина организует виртуальное краеведческое обозрение «Народные промыслы Рязанской области».

Все мероприятия будут опубликованы на официальных сайтах и в социальных сетях учреждений в 19:00. Дополнительная регистрация не требуется.

План мероприятий можно посмотреть здесь.