На Московском шоссе образовалась пробка из-за ДТП

о данным сервиса «Яндекс. Карты», скорость движения автомобилей не превышает 5-10 километров в час.

В понедельник, 2 ноября, на Московском шоссе около остановки «Барс» произошло ДТП. Из-за аварии возникла пробка. Фото появилось в соцсети во «ВКонтакте».

«В сторону Победы, пробка от Автовокзала», — говорится в сообщении.

По данным сервиса «Яндекс. Карты», скорость движения автомобилей не превышает 5-10 километров в час.

Информация о ДТП уточняется.