На Московском шоссе образовалась пробка из-за ДТП
о данным сервиса «Яндекс. Карты», скорость движения автомобилей не превышает 5-10 километров в час.
В понедельник, 2 ноября, на Московском шоссе около остановки «Барс» произошло ДТП. Из-за аварии возникла пробка. Фото появилось в соцсети во «ВКонтакте».
«В сторону Победы, пробка от Автовокзала», — говорится в сообщении.
По данным сервиса «Яндекс. Карты», скорость движения автомобилей не превышает 5-10 километров в час.
Информация о ДТП уточняется.